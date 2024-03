Spread tra Btp e Bund a 125 | 9 punti in apertura

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Lotra Btp ein avvio di seduta si porta a 125,9. Il decennale italiano rende il 3,5% e quello tedesco il 2,29 per cento.

Lo Spread tra Btp e Bund chiude ai minimi da oltre due anni: Prosegue la discesa dello Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni, che da giorni corregge i minimi a cavallo tra fine 2021 e inizio 2022: il differenziale ha concluso la seduta sui mercati telematici ...ansa

BTp: nel finale Spread giu' a 127 punti base, minimi da novembre 2021: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mar - Forte apprezzamento per i titoli italiani scambiati sul secondario telematico Mts con la conseguenza che lo Spread tra BTp e Bund decennali torna a chiu ...borsaitaliana