“Spes contra spem” di Nicola Sguera | venerdì la presentazione a Casa Naima

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto15 marzo alle ore 19.00 a(Via BaroneNisco, San Giorgio del Sannio),presenterà il suo nuovo libro di versi, “” (De Ferrari). Vincitore del premio Casinò di Sanremo per la silloge inedita, è il quarto libro poetico dell’autore. Ha scritto Luca Rando: “I versi, introdotti nelle varie sezioni da uno scritto in prosa che guida la lettura, attraversano il vivere tenebroso, alienato, solitario, in fiamme, segnato dalla morte, per aprirsi alla speranza, una speranza che non è illusione ma sprone all’agire, fatta di persone vere, di corpi da amare e da curare . E in questo percorso, che è da dentro a fuori, da sé verso l’esterno e ritorno, al centro c’è ...