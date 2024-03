Specialista cucitura e taglio Cuoco per mensa scolastica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Addetto/apelle arredamento, 1 posto Sede di lavoro: Milano (viale Abruzzi). Codice offerta Afolmet: 75197. Contratto: tempo indeterminato Azienda specializzata in produzione di sellerie in pelle per aeromobili (elicotteri, aerei, ecc), ricerca risorsa che si dovrà occupare die assemblaggio pelli per arredamento./a, 1 posto Sede di lavoro: Milano (zona Moscova). Codice offerta Afolmet: 74249. Contratto: tempo determinato 4 mesi. La risorsa si dovrà occupare della preparazione del menù scolastico, pulizia e sistemazione piani di lavoro. Orario part time 25 ore settimanali. Richiesta esperienza pregressa nelle mense scolastiche. Per informazioni sulle offerte: Afolmet.it