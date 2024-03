Spazio | razzo privato esplode dopo il lancio in Giappone | il video dell' incidente

(Di mercoledì 13 marzo 2024) È esploso pocoilunche doveva diventare il primo del settorese a mandare in orbita un satellite. Kairos, questo il nome delvettore, come si vede nelle immagini che sono state trasmesse in diretta dall'emittente pubblicase Nhk, è decollato dalla prefettura di Wakayama, nelcentrale, una zona montuosa piena di alberi, ma è esploso a mezz'aria pochi secondi. Un enorme pennacchio di fumo ha inghiottito l'area e in alcuni punti si sono sprigionatee fiamme. Nelsi vedono poi getti d'acqua usati per cercare di spegnere l'incendio. Non sono stati segnalati feriti e l'incendio, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco ...

