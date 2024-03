Sparatoria a Giugliano | due feriti | c’è anche un neomelodico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono due e non uno idellache si è verificata ieri ain Campania: oltre a Gennaro Giappone infatti è rimasto ferito alle gambelo zio Francesco Giappone, cantanteconosciuto con il nome d’arte Kekko Dany. Francesco Giappone ha riportato una ferita di striscio d’arma da fuoco allo stinco sinistro giudicata dai sanitari guaribile in dieci giorni. I medici si sono accorti della circostanza dalle radiografie. Sul luogo della, intanto, i carabinieri hanno trovato e sequestrato un’ogiva e due bossoli. Sono in corso accertamenti da parte dei militari dell’Arma per fare luce sui fatti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.