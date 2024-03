"Spal e Pontedera nel cuore. Che ricordi quel gol a Pistoia"

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) A 40 anni suonati, Gigio Grassi non ha ancora appeso le scarpette al chiodo. Il trequartista toscano gioca nel campionato di Promozione con la maglia del Castelnuovo Garfagnana, la stessa con la quale aveva debuttato da professionista nel 2000. Ma Gigio è anche e soprattutto un grande doppio ex di, due club che per motivi differenti gli sono entrati nel. "Mi diverto ancora giocando a pallone nella squadra del mio paese – racconta Luigi Grassi –, dove ho anche aperto una scuola di tecnica calcistica che ha lo scopo di aiutare i ragazzini a migliorare la tecnica". Cosa hanno rappresentatoper lei? "Sono due società nelle quali sono stato bene e che porto nel. Aho vissuto anni favolosi a livello personale, con ...