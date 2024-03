Spaccio di droga in carcere | 16 arresti | c' è anche un' infermiera dell' Asl Video

Arresto per Spaccio di droga a Surbo da parte dei Carabinieri di Lecce: Operazione antidroga a Surbo: un 24enne arrestato per Spaccio grazie all'intervento dei Carabinieri e al fiuto del cane ...trmtv

Arrestata infermiera del carcere, droga ai detenuti in cambio di soldi: cinque baresi tra i 16 indagati: La droga, ritirata da parenti e amici all'esterno del carcere, veniva introdotta all'interno del penitenziario di Foggia e consegnata ai detenuti per poi essere destinata a una vera e propria attività ...baritoday

16 arresti per Spaccio di droga nel carcere di Foggia: coinvolta anche un'infermiera: Consegna a domicilio: in alcuni casi, la droga veniva consegnata direttamente a casa della coppia. Appuntamenti in centri commerciali: in altri casi, venivano fissati appuntamenti in centri ...giornaledipuglia