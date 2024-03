Sos da alberghi e b&b | mancano camerieri e addetti alle pulizie Corso ad hoc in arrivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La Spezia, 13 marzo 2024 – Negli anni scorsi dalla scuola sono usciti carpentieri, autisti di muletti oltre a tanti giovani, e non solo, con un prezioso diploma in tasca. Il prossimo progetto che il Centro provinciale per l’istruzione adulti (Cpia) di Spezia sta cercando di mettere a punto, supportato anche dalla volontà del prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, è quello di coinvolgere donne e uomini stranieri nel settoreero, andando a soddisfare le richieste delle centinaia di strutture ricettive composte da una fitta rete di bed&breakfast, affittacamere ma anche i tradizionali hotel eche dCinque Terre arrivano alla Valdivara e Val di Magra. Ildi formazione andrebbe così a unire due importanti obiettivi: la formazione professionale immediatamente spendibile, vista la ...