Sono le donne il bersaglio più frequente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 13 marzo 2024) "E’ particolarmente significativo essere qui, davanti alla Pedra Ringadora da dove ci si rivolgeva al popolo: è quello che dobbiamo fare anche noi". Stefano Reggiani, per l’occasione nella doppia veste di dg dell’ospedale di Sassuolo e consigliere tesoriere dell’Ordine dei Medici, ha le idee chiare su ciò a cui bisogna tendere per assicurare maggiore tutela agli operatori: "Dobbiamo innanzitutto essere in grado di raccogliere tutte le segnalazioni, sia quelle che arrivano all’Ordine dai singoli professionisti che quelle aziendali, e unirle in un unico sistema che ci permetta di avere una visuale totale del problema. Il segnale che arriva da questa piazza, che vede unite istituzioni, aziende sanitarie e ordini professionali, è che stiamo andando nella direzione giusta". Il dato, 328 segnalazioni di violenza di cui 23 a Sassuolo, secondo Reggiani è sottostimato: "Nel nostro settore gli ...