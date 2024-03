Sondaggi elettorali Noto | Meloni candidata fa guadagnare il 2% a Fratelli d’Italia

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nessun effetto, invece, su Italia Viva se Renzi si presenta Candidare o non candidare i leader alle prossime elezioni europee? I principali partiti dovranno sciogliere il nodo nei prossimi mesi. Da un lato la presenza in lista del segretario può attirare voto di opinione, anche se poi, una volta eletto, non siederebbe nel Parlamento di Bruxelles. Dall’altro apparirebbe come un’operazione cinica e intellettualmente poco onesta, proprio per questo. Se dal calcolo dei costi e dei benefici dovesse scaturire la decisione di candidare Giorgia, però,potrebbeil 2% secondo gli ultimidi, passando dal 27% al 29%. Se invece si candidasse Elly Schlein il Pd guadagnerebbe l’1% salendo dal 19,5% al 20,5%, ...