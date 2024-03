Sommer | caccia ad un altro clean sheet in Atletico Madrid-Inter – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Yannva alladell’ennesimostagionale con la maglia dell’. Al Civitas Metropolitano c’è il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. PORTA INVIOLATA – Yannha ottenuto 23su 24 della squadra in questa stagione. Il portiere ha sorpreso chiunque nel mondo, che non si aspettava una sicurezza del genere dopo l’addio di André Onana. Il camerunense era un uomo in più nel possesso di Simone Inzaghi, ma non rispondeva così positivamente tra i pali come fa lo svizzero. Viene chiamato in causa poche volte, come accaduto a San Siro contro l’quando sono arrivati 0 tiri in porta. Nelle poche volte però che deve ...