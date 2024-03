(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pene confermate in appello per Giuseppe Rossini e Silvia Fornari, iche avevano interrato in un terreno adiacente alla loro villetta di Gussago una montagna di contanti. In tutto furono trovati 15 milioni (calcolando le banconote trovate nella mansarda in uso al figlio Emanuele). Ieri la Corte - presidente Silvia Milesi - ha rigettato, ritenendolo inammissibile, il ricorso che la pm Claudia Passalacqua aveva fatto in Cassazione ritenendo le pene inflitte "illegittime". Il gup Christian Colombo aveva condannato a 4 anni marito e moglie - la procura ne aveva chiesti 9 - e a 3 anni e 10 mesi il figlio e la cognata, Marta Fornari (a fronte di una richiesta doppia). Non potendo impugnare nel merito, la procura aveva stigmatizzato una questione di legittimità. I giudici romani avevano dirottato il caso alla Corte d’appello, dove ieri era prevista la discussione ...

Soldi sotterrati. Stessa pena per i coniugi: Confermate in appello le pene per i coniugi Rossini e la cognata Fornari, condannati per aver interrato contanti. Procura contestava legittimità delle pene, ma Corte ha respinto il ricorso. Confisca e ...ilgiorno

L’orrore per i Soldi della cocaina: ucciso e sepolto nel campo di grano: Il marocchino punito dopo aver consumato droga col suo assassino in un seminterrato del vecchio carcere. La Procura ha chiesto la condanna a 24 anni per un connazionale della vittima: attesa per la se ...ilgiorno