Solarolo | con Beltrani niente di nuovo sotto il sole

(Di mercoledì 13 marzo 2024) È una disfida tutta interna alla lista civica ‘We Are The People’ quella che si combatte a: la notizia della candidatura a sindaca come civica sostenuta dal Pd della capogruppo d’opposizione Maria Dilettaha provocato la reazione della collega consigliera Elisabetta Vignando, fondatrice nel 2019 della lista allora capace di un discreto exploit elettorale. "La storia del lupo e dell’agnello dell’autore latino Fedro ci ricorda che la verità e l’onestà sono fondamentali per affrontare le sfide della vita e mantenere una società giusta ed equa – scrive Vignando in una lettera inviata al Carlino –. Sia in una dittatura che in seno a un mandato democratico chi è al potere cerca di mantenere salda la poltrona. Idealmente in democrazia è più difficile che si perpetui a lungo il gioco. Eppure accade". Parole di fuoco quelle di Vignando che ...

