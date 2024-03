Smarriti | delusi | arrabbiati | gli elettori Dem di New York logorati dalla candidatura di Biden | tra chi si tura il naso e chi vira su Trump

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Gli stupiti. I. I folgorati. Sono i tre tipi di democratici che si incontrano per le strade di Newin questi giorni. Non si tratta per forza di attivisti o militanti. È gente che di solito vota democratico, che in particolare ha votato per Joenel 2020. E che oggi assiste alla campagna presidenziale con un misto di angoscia e curiosità, incredulità e rassegnazione. Joeè debole. Nel Discorso sullo Stato dell’Unione ha mostrato un inaspettato vigore, ma non c’è da farsi troppe illusioni. In molti non lo amano: per quanto fatto, o non fatto, a Gaza; per essere stato un socialista in economia, o per non esserlo stato abbastanza; per aver lasciato entrare migliaia di migranti dal confine meridionale, o per non aver difeso a sufficienza i loro diritti; per il quasi fiasco della guerra ucraina, per le ...