Smaltivano rifiuti nel campo rom di Scampia | quattro arresti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti, incendiandoli,nelrom diper conto di privati ma anche di aziende. In, tutti di etnia rom, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Napoli. Tra il 2017 e il 2022 nelrom di via Cupa Perillo, nel quartiere di, sono stati registrati numerosi incendi dolosi di cumuli dila cui quantità era certamente non riconducibile a quella normalmente prodotta dagli abitanti del. A seguito di attività investigativa, svolta da personale della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di poliziacoordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli è stata accertata l’esistenza di un sodalizio criminoso, composto da ...