Slovacchia | i convocati di Calzona | c’è Lobotka

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Francesco, allenatore del Napoli e Ct della, ha diramato la lista deidella sua nazionale Francesco, allenatore del Napoli e Ct della, ha diramato la lista deidella sua nazionale. La lista completa: PORTIERI: Martin Dúbravka (Newcastle United), Marek Rodák (FC Fulham), Henrich Ravas (New England Revolution). DIFENSORI: Norbert Gyömbér (US Salernitana), Dávid Hancko (Feynoord Rotterdam), Matúš Kme? (AS Tren?ín), Denis Vavro (FC Koda?), Peter Pekarík (Hertha Berlín), Michal Tomi? (Slavia Praha), Vernon De Marco (Hatta Club), ?ubomír Šatka (Samsunspor), Tomáš Nem?ík (Rosenborg BK), Adam Obert (Cagliari Calcio). CENTROCAMPISTI: Dominik Hollý (FK Jablonec), Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Stanislav(SSC ...

Calzona annuncia: "Futuro al Napoli Se arriverà un'offerta, che non è ancora arrivata, deciderò insieme alla Federazione la cosa migliore da fare" | VIDEO: Francesco Calzona, allenatore del Napoli e Commissario Tecnico della Slovacchia, è volato oggi a Bratislava per tenere una conferenza stampa e annunciare i convocati della nazionale slovacca per le pr ...msn

Calzona oggi a Bratislava, annuncio in conferenza stampa sul suo futuro: Il tecnico del Napoli è volato stamani a Bratislava per diramare la lista dei giocatori convocati per le prossime due gare della Slovacchia.areanapoli

Calzona a sorpresa: dalla Slovacchia l’annuncio sul futuro a Napoli: Francesco Calzona a sorpresa parla del suo futuro a Napoli post Europeo 2024 con la Slovacchia: ecco cosa ha detto ...calciomercato