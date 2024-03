Slavia Praga-Milan | Pioli non vuole distrazioni | “L’inchiesta? Per noi c’è solo il campo” Tomori torna titolare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024)o, 13 marzo 2024 – Nessuna distrazione legata all'inchiesta sulla cessione del club e alle indagini sull’attuale ed ex Ad rossoneri, Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, ma concentrazione massima per il ritorno degli ottavi di Europa League contro loilIl Diavolo punta a guadagnare l'accesso ai quarti di finale, difendendo il 4-2 dell'andata: “Abbiamo fiducia nel club, non siamo preoccupati. Testaalla partita: abbiamo trovato serenità attorno a noi, ci aiuta per prepararci con la massima concentrazione. Se ho sentito Furlani? Avevamo un appuntamento ieri sera già programmato da tempo. Abbiamo parlato di tante cose, ma non della situazione societaria. Ho visto persone molto serene e tranquille”, le parole di. Determinazione ...