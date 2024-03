Slavia-Milan | Tomori | “Mi sento bene | voglio essere un esempio”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale traPraga e, si è tenuta la conferenza stampa in casa, con il difensore rossonero Fikayoche ha parlato al fianco del suo allenatore Stefano Pioli: “Mi, a partire da domanidare il massimo possibile per aiutare la squadra, domani sera sarà una bolgia, lo stadio sarà pieno e infuocato. Dobbiamopronti a tutto”. Il difensore inglese, di rientro dall’infortunio, si è detto felice e disponibile: “Sono contento ditornato sul campo dopo 10 settimane difficili,mostrare ai compagni il mio sostegno e il mio buon umore per arrivare ai nostri obiettivi con positività,...