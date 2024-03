Siviglia | accordo per finanziamento di 100 milioni per stabilizzare economicamente il club

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ilha firmato un ampiodiperilgarantendo solvibilità e liquidità alla società. Investitori stranieri andranno a stanziare 108nel breve, medio e lungo termine. Il contratto è di durata di dieci anni. Sarà un’operazione che consentirà all’ente di non effettuare un aumento di capitale. Anche il presidente Carrasco ha accolto positivamente la richiesta. “Si tratta di una soluzione coerente e adeguata, che ci permette di affrontare i prossimi anni con più garanzie“, le parole del numero uno bianco rosso. L’è stato sottoscritto da Goldman Sachs e Dla Piper. SportFace.

Agoumé va al Siviglia , niente Marsiglia. Il centrocampista francese già oggi volerà in Spagna. Gli andalusi hanno trovato l’accordo con l’Inter . FATTA ? Lucien Agoumé va al Siviglia . A riferirlo ... (inter-news)

La spiacevole situazione sportiva e finanziaria del Siviglia sta per mettere fine alla carriera in Andalusia di una dei massimi rappresentanti... (calciomercato)

Lautaro, i precedenti in Spagna avvertono l’Atletico. “Un conto aperto coi Colchoneros”: Lautaro punta ad aumentare il bottino in Champions League che quest'anno è fermo a quota 2. L'Atletico è avvisato ...fcinter1908

L'Inter si affida a Lautaro: perché ha un conto aperto con l'Atletico: Non è essenziale che ci sia la luna piena, possono bastare una serata di gala e la fame di gol di Lautaro Martinez. Domani è la notte del Toro, che in Spagna sa come si fa e più di chiunque altro può ...corrieredellosport

Lione, affare fatto per abner: Sembra che ci siano tutti i presupposti perchè la trattativa fra Abner e l'Olympique Lione possa chiudersi presto. Come spiegato da Fabrizio ...sportmediaset.mediaset