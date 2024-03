Sinner vince ancora | liquida Shelton in due set e vola ai quarti degli Indian Wells Masters

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 marzo 2024 – Jannik. L'italiano, numero 3 al mondo, hato in due set l'americano Ben, numero 16, qualificandosi per idi finale del torneo Atp 1000 diin California. L'altoatesino si è imposto con il punteggio di 7-6, 6-1 dopo un'ora e 38 minuti di gioco. Iaidi finale dell'Atp1000 di. L'azzurro affronterà il ceco Jiri Lehecka, numero 32 del seeding, che ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 11, per 6-2, ...

Los Angeles – Jannik Sinner batte il tedesco Jan-Lennard Struff per 6-3, 6-4 in 1h14? nel terzo turno dell’Atp Masters 1000 di Indian Wells . L’azzurro, testa di serie numero 3, si qualifica per gli ... (ilfaroonline)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-4 Servizio, diritto e smash! Sinner si aggiudica per 7-6 un insidiosissimo primo set! 6-4 Sbaglia completamente la risposta Shelton e mette in rete il ... (oasport)

La favola di ’Giotto’: effetto Sinner. Nardi batte Djokovic e vola ai quarti. Il colpaccio del ragazzo fortunato, talento e cuore per superare l’idolo: Storica impresa del marchigiano, il re del ranking mondiale sconfitto in tre set: "Questo è un miracolo". Luca mette un piede nei top 100, ma non è ancora finita. Ora c’è Paul (ore 19) per salire anco ...msn

Si accende il duello tra Sinner e Alcaraz per il 2° posto nel ranking ATP: a Indian Wells sarà decisivo lo scontro diretto: Una sfida nella sfida. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz proseguono nel loro percorso a braccetto nel Masters1000 di Indian Wells. L'altoatesino e lo spagnolo hanno conquistato l'accesso ai quarti di fin ...oasport

Sinner batte Shelton e vola ai quarti: Un vero e proprio rullo compressore. Jannik Sinner inanella la 18 esima vittoria consecutiva. Si sbarazza in due set dell'americano 21 enne Ben Shelton e vola ai quarti di finale del masters 1000 di I ...rainews