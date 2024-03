Sinner trionfa ancora e si assicura un posto ai quarti di finale con la vittoria su Shelton

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ladia Indian Wells In una straordinaria dimostrazione di abilità e determinazione, Jannik, il prodigio del tennis italiano, ha aggiunto un’altraimpressionante alla sua crescente lista di successi. Gareggiando nel torneo ATP 1000 a Indian Wells, in California,ha affrontato l’americano Benin una partita molto attesa. Gli highlights della partita Ladisi è svolta in due set molto combattuti, con il punteggioche leggeva “7-6, 6-1? a suo favore. L’incontro è durato un’ora e 38 minuti intensi, mettendo in mostra la resilienza e l’abilità strategica diin campo. Sfide e trionfi La partita hasfide ...