Sinner svela | “Ho imparato dalle sconfitte Lehecka è in forma | Nardi doveva allenarsi con me | ma…”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Janniksi racconta in conferenza stampa dopo la vittoria negli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells contro l’americano Ben Shelton. 7-6 (4) 6-1 lo score in favore dell’altoatesino che, messo in archivio un primo parziale tirato, ha dilagato e dimostrato le sue qualità al cospetto di un tennista non in grado di tenere il suo ritmo nel corso della partita. Unche, dopo la vittoria degli Australian Open, appare sempre più consapevole di se stesso e delle difficoltà che dovrà affrontare: “Tutti vogliono battere chi ha vinto uno Slam o qualsiasi altra cosa. Ma non penso che sia una questione di pressione o non pressione. Sono sempre stato un giocatore a cui non importa molto cosa dice la gente, o piaccio alle persone oppure non piaccio, non posso controllare tutti. Quello che posso controllare sono le persone che mi circondano, e ...