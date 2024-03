Sinner spazza via Shelton a Indian Wells per la 15° vittoria consecutiva | è già tra i grandissimi

(Di mercoledì 13 marzo 2024)grazie al successo suha ottenuto la 15a. Un risultato che gli permette di agganciare Agassi e Djokovic nella classifica delle vittorie di fila in una stagione.

Jannik Sinner ai quarti di finale, battuto Ben Shelton in due set: INDIAN WELLS - Continua l'inesorabile marcia di Jannik Sinner, che supera lo statunitense Ben Shelton per 7-6(4) 6-1 e si qualifica per i quarti di finale del M ...eurosport

Alcaraz scrive un messaggio criptico a Indian Wells: “N, ci vediamo presto”. A chi si riferisce: Carlos Alcaraz dopo essersi qualificato per gli ottavi di finale del torneo di Indian Wells ha scritto un messaggio criptico sulla telecamera, che è diventato ...fanpage

Jannik Sinner avanza agli ottavi di finale a Indian Wells: Jannik Sinner, il tennista altoatesino, ha dimostrato ancora una volta la sua forza e determinazione nel torneo di Indian Wells. Dopo aver battuto il tedesco Jan-Lennard Struff nel terzo turno, Sinner ...informazione