Sinner non si ferma più | la corsa verso la vetta continua

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il tennis italianoa segnare importanti successi sul panorama internazionale, con Jannike Luca Nardi che emergono come veri protagonisti. Dopo l’impresa di Nardi, che ha visto la sua vittoria su Novak Djokovic,ha catturato l’attenzione superando Ben Shelton, una giovane promessa americana dotata di un potente gioco di sinistra e di una creatività sul campo che ricorda, con tutto il rispetto dovuto, un John McEnroe dei tempi moderni. La vittoria di, con il punteggio di 7-6, 6-1, è arrivata dopo un’intensa battaglia durata un’ora e trentotto minuti, culminata alle 3.50 della notte italiana. Questa vittoria segna la diciottesima consecutiva per, una striscia chea migliorare il suo già impressionante record. Nonostante alcune incertezze, ...

