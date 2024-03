Sinner | il colpo magistrale con sui liquida Shelton | si vola ai quarti | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Altro match, altra vittoria schiacciante. Jannikva aidi finale nel torneo degli Atp di Indian Wells. Il tennista italiano ha battuto l'americano Benin due set con il punteggio di 7-6 e 6-1. Non è stata una vittoria semplice per l'atleta altoatesino, che ha chiuso il primo set in modo movimentato, ottenendo il primo set point sul 5-4 al servizio, parato dasu un tiro fortunato con la striscia di rete. Pur non riuscendo a convertire tre break point nella partita successiva, offrendo quindi un punto su un doppio fallo nel tie-break,non è crollato e non ha perso la calma. Più solido, ha concluso il set con una rete, stringendo con gioia la racchetta. Il ventiduenne italiano, numero 3 del mondo, ha giocato una partita non brillante ma ...