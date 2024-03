(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ancora una vittoria per Jannik. L'italiano, numero 3 al mondo, ha liquidato in due set l'americano Ben, numero 16, qualificandosi per idi finale del torneo Atp 1000 di. L'altoatesino si è imposto con il punteggio di 7-6, 6-1 dopo un'ora e 38 minuti di gioco.

Indian Wells (USA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner non si ferma più. Il 22enne tennista altoatesino, numero 3 del ranking mondiale e del tabellone, supera al terzo turno nella notte italiana, per 6-3 ... (ildenaro)

Sinner batte Shelton in 2 set, è ai quarti di Indian Wells: Ancora una vittoria per Jannik Sinner. L'italiano, numero 3 al mondo, ha liquidato in due set l'americano Ben Shelton, numero 16, qualificandosi per i quarti di finale del torneo Atp 1000 di Indian We ...ansa

Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. In campo nella notte Jannik Sinner. (LIVE): Il torneo di Indian Wells entra nel vivo e agli ottavi il tennista azzurro, dopo il successo contro Struff, sfiderà il giovane americano da cui è stato già battuto a Shangai Alberto Dalla Palma Tutto ...informazione

Sinner-Shelton, la diretta degli ottavi di Indian Wells: La partita tra Sinner e Shelton, in diretta. Il tennista italiano affronta lo statunitense agli ottavi di Indian Wells ...corriere