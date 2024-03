(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ancora una vittoria per Jannik. L'italiano, numero 3 al mondo, ha liquidato in due set l'americano Ben, numero 16, qualificandosi per ididel torneo Atp 1000 di...

Sinner batte Shelton in 2 set (7-6, 6-1) e vola ai quarti di finale di Indian Wells. Affronterà il ceco Lehecka: Ancora una vittoria per Jannik Sinner. L'italiano, numero 3 al mondo, ha liquidato in due set l'americano Ben Shelton, numero 16, qualificandosi per i quarti di finale del torneo Atp 1000 di Indian ...ilmessaggero

La favola di ’Giotto’: effetto Sinner. Nardi batte Djokovic e vola ai quarti. Il colpaccio del ragazzo fortunato, talento e cuore per superare l’idolo: Storica impresa del marchigiano, il re del ranking mondiale sconfitto in tre set: "Questo è un miracolo". Luca mette un piede nei top 100, ma non è ancora finita. Ora c’è Paul (ore 19) per salire anco ...msn

