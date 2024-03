(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ancora una vittoria per Jannik. L'italiano, numero 3 al mondo, ha liquidato in due set l'americano Ben, numero 16, qualificandosi per ididel torneo Atp 1000 di...

4.39 Ancora una vittoria per Jannik Sinner . Il nostro connazionale, numero 3 al mondo, ha liquidato in due set l'americano Ben Shelton , numero 16, qualificandosi per i quarti di finale del torneo ... (televideo.rai)

Ancora una vittoria per Jannik Sinner . L'italiano, numero 3 al mondo, ha liquidato in due set l'americano Ben Shelton , numero 16, qualificandosi per i quarti di finale del torneo Atp 1000 di... (ilmessaggero)

Matteo Berrettini è tornato! In campo dopo sette mesi, batte il francese Gaston al Challenger di Phonix: TENNIS - Il tennista romano, dopo aver ottenuto una wild card al Challenger 175 di Phoenix, ha fatto il suo esordio vincente contro il francese Hugo Gaston, num ...eurosport

Sinner batte Shelton in 2 set (7-6, 6-1) e vola ai quarti di finale di Indian Wells. Affronterà il ceco Lehecka: Ancora una vittoria per Jannik Sinner. L'italiano, numero 3 al mondo, ha liquidato in due set l'americano Ben Shelton, numero 16, qualificandosi per i quarti di finale del torneo Atp 1000 ...ilmessaggero

Indian Wells, Sinner ai quarti di finale, battuto Shelton. Ora affronterà Lehecka: Jannik Sinner ai quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Indian Wells. L'azzurro, numero 3 del mondo e del tabellone, negli ottavi di finale batte lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero ...tg24.sky