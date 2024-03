Sinner ai quarti di Indian Wells | Shelton battuto oggi in 2 set

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) – Jannikaidi finale dell’Atp Masters 1000 di. L’azzurro, numero 3 del mondo e del tabellone, negli ottavi di finale batte lo statunitense Ben, testa di serie numero 16, per 7-6 (7-4), 6-1 in 1h39?. L’altoatesino affronterà il ceco Jiri Lehecka, numero 32 del seeding, che hail greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 11, per 6-2, 6-4 in 1h17?. Il match è stato equilibrato solo nel primo parziale, che si è risolto al tie-break. Il secondo set, invece, non ha avuto sostanzialmente storia.ha ottenuto la seconda vittoria in 3 confronti diretti concentrando il 17esimo successo consecutivo, il 35esimo negli ultimi 37 match tra 2023 e 2024, e mettendo in cassaforte la ...

Ancora una vittoria per Jannik Sinner . L'italiano, numero 3 al mondo, ha liquidato in due set l'americano Ben Shelton , numero 16, qualificandosi per i quarti di finale del torneo Atp 1000 di... (ilmessaggero)

Roma, 13 marzo 2024 – Jannik Sinner vince ancora . L'italiano, numero 3 al mondo, ha liquida to in due set l'americano Ben Shelton , numero 16, qualificandosi per i quarti di finale del torneo Atp 1000 ... (sport.quotidiano)

Sinner ai quarti dell'ATP Indian Wells: Shelton ko in due set: Jannik Sinner non si ferma più. L'altoatesino stacca il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells battendo lo statunitense Ben Shelton in due set (7-6, 6-1) dopo un'ora e 40 minuti ...sport.sky

Sinner vince ancora: liquida Shelton in due set e vola ai quarti degli Indian Wells Masters: Sinner, che paura: ad un certo punto non gli è rimasto altro da fare che sventolare bandiera bianca in segno di resa. Se c’è qualcuno che ha provato sulla sua pelle quanto male possano fare i colpi… ...informazione

Sinner batte Shelton in 2 set (7-6, 6-1) e vola ai quarti di finale di Indian Wells. Affronterà il ceco Lehecka: Ancora una vittoria per Jannik Sinner. L'italiano, numero 3 al mondo, ha liquidato in due set l'americano Ben Shelton, numero 16, qualificandosi per i quarti di finale del torneo Atp 1000 ...ilmessaggero