Sinner ai quarti di Indian Wells | Shelton battuto in 2 set

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) – Jannikaidi finale dell'Atp Masters 1000 di. L'azzurro, numero 3 del mondo e del tabellone, negli ottavi di finale batte lo statunitense Ben, testa di serie numero 16, per 7-6 (7-4), 6-1 in 1h39'. L'altoatesino affronterà il ceco Jiri Lehecka, numero 32 del seeding, che ha

