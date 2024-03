Signora di 103 anni gira in auto di notte con la patente scaduta | l’incredibile notte brava

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Alla veneranda età di 103aveva deciso di mettersi in macchina, in piena, per arrivare a Bondeno, in provincia di Ferrara. Con l’intenzione di andare a trovare alcuni amici, evidentemente annoiata all’idea di trascorrere la serata da sola. Quando i carabinieri l’hanno fermata alzando la paletta, non riuscivano a credere ai proprio occhi: lae l’assicurazione della donna, classe 1920, erano scaduti a causa della veneranda età. Alle forze dell’ordine, la vettura era stata segnalata da alcuni passanti che l’avevano vista procedere in maniera pericolosa, La pattuglia ha rintracciato la macchina in pochi minuti e dopo aver controllato ladell’anziana e appreso il suo anno di nascita, i carabinieri hanno intuito che la donna era disorientata e continuava a ...