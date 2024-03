Sicurezza stradale Roma – D’Amato Az | “Altri tre morti in una sola settimana Serve cambio di rotta”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 13 marzo 2024) “Purtroppo si continua a morire sulle strade die le vittime sono soprattutto i cosiddetti utenti deboli, pedoni, ciclisti e motociclisti. Questasono già tre le persone morte sulle nostre strade.un immediatodiche purtroppo non c’è, anzi dispiace constatare che il nuovo Codice della strada in discussione va in direzione opposta alle direttive europee che prevedono zerosulle strade. In qualità di promotore della legge Lazio Strade Sicure mi unisco allo straziante dolore per la morte del giovane che oggi ha perso la vita in un incidentee porgo le mie condoglianze ai familiari e agli amici”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale del Lazio, Alessio. Max L'articolo proviene da Italia Sera.