Sicurezza personale sanitario Tema affrontato in Prefettura a Napoli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024)delal centro della riunione del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e ladel. Questo ilal centro della riunione del comitato provinciale per l’ordine e lapubblica presieduto, ieri mattina dal prefetto diMichele di Bari. Hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore alla Polizia Locale e Legalità del comune, il Questore di, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il comandante provinciale della Guardia di Finanza. Presenti anche i direttori del Centro traumatologico ortopedico e dell’ospedale evangelico Villa Betania. Oltre alle azioni già intraprese per ...