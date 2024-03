Sicurezza alimentare e cibo di qualità | le sfide del ministro Lollobrigida

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) “La grande sfida che abbiamo davanti è quella di unache vuole garantireper tutti, e non mi vede d'accordo, al contrario della grande sfida che vuole garantire buonper tutti, che è la strada che vogliamo perseguire. Non ci basta darestandardizzato di bassissimaai poveri lasciando la possibilità ai ricchi di comprareper élite. Noi vogliamo che tutti sul pianeta mangino bene”: questo l'appello lanciato daldelle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Francesco,nel corso della conferenza stampa per la Settimana della Prevenzione Oncologica della LILT.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev