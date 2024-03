Sicilia | siccità | Regione dichiara stato di crisi idrico per il settore potabile in sei province

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pubblicato il 13 Marzo, 2024 La giunta regionale, su proposta del presidente dellaRenato Schifani, ha approvato lodie di emergenza nelfino al 31 dicembre per ledi Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani. Contestualmente, ha nominato il segretario generale dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della, Leonardo Santoro, Commissario delegato con l’incarico di individuare e attuare tutte le misure necessarie per superare la fase più critica. Il provvedimento, previsto dalla legge regionale numero 13 del 2020, si inserisce nel contesto delle condizioni dipersistente che ha ridotto la disponibilità di acqua negli invasi ...

