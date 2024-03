Sicilia | disabili gravissimi | dalla Regione 17 milioni di euro per febbraio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pubblicato il 13 Marzo, 2024 Oltre 17diper il pagamento del beneficio economico in favore deiper il mese di2024. L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha infatti impegnato la somma di 17.067.140,40, a valere sul “Fondo regionale per latà”. “I diritti delle persone contà restano al centro dell’azione del governo regionale – dichiara l’assessore alla Famiglia, Nuccia Albano (nella foto) -. Continua, così, puntualmente l’erogazione del sostegno a migliaia di persone in condizione di grave deficit, risorse che sono indispensabili per vivere un’esistenza dignitosa”. I fondi saranno destinati a tutte le Asp dell’Isola sulla base della ...