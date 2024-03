Sì dell' Europarlamento a norme su AI

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 13.08 Il Parlamento europeo ha approvato l'AI Act, l'impianto dieuropee sull' intelligenza artificiale.L'approvazione è stata a larga maggioranza: favorevoli 523, contrari 46, astenuti 49. L'Ue è la prima al mondo a dotarsi di una normativa in questo settore. Levietano alcune applicazioni di AI che minacciano i diritti dei cittadini, come la categorizzazione biometrica in base a caratteristiche sensibili, l'estrapolazione di immagini facciali da internet, il riconoscimentoe emozioni sui luoghi di lavoro e scuole.