Si accascia in strada | salvato dai vigili usando il defibrillatore

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Si èto in via XX Settembre, un attimo dopo due agenti della Polizia locale che stavano transitando per recarsi in piazza San Bovo si sono resi conto dell’accaduto. Sono scesi dall’auto di pattuglia, che è stata dotata nel 2021 di unda parte dell’associazione “Pavia nel cuore“, e si sono accorti che il 62enne era in arresto cardiaco. I due agenti hanno iniziato le manovre di rianimazione cardio-polmonare utilizzando il. Dopo due scariche e circa 6 minuti di rianimazione il cuore è ripartito e, all’arrivo dell’ambulanza, era già tornato a battere. Trasportato al San Matteo, l’uomo è ricoverato in prognosi riservata ma cosciente. "Questa è già la seconda vita che viene salvata dalle forze dell’ordine – commenta Enrico Baldi, presidente di “Pavia nel cuore“ – Nel 2021 era accaduto a Pavia ai ...

