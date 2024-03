Short track | Fontana pronta al ritorno ai Mondiali di Rotterdam

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ariannaha confermato la sua partecipazione ai Campionatidicon la Nazionale italiana, pronti a partire a, in Olanda . E’ dai Giochi olimpici di Pechino 2022 che l’atleta non gareggia dopo alcuni scontri con la federazione e una rottura con lo staff tecnico. Come riportato da AGI, la freccia bionda parteciperà aiin tutte le distanze individuali e molto probabilmente anche nelle staffette dove la scelta spetta al direttore tecnico SportFace.

Short track, Arianna Fontana torna in gara direttamente ai Mondiali dopo 2 anni. Da valutare gli equilibri in squadra: tornerà a vestire la maglia azzurra in vista dei Mondiali 2024 di Short track di scena a Rotterdam (Paesi Bassi), in programma dal 15 al 17 marzo. Sulla pista del Rotterdam Ahoy, quindi, godremo ...oasport

Arianna Fontana, voglia di azzurro. Sarà in gara ai Mondiali in Olanda: Arianna Fontana sarà la punta di diamante della nazionale italiana di Short track ai campionati del mondo programmati nel fine settimana sul ghiaccio olandese di Rotterdam. La fuoriclasse valtellinese ...ilgiorno

Arianna Fontana, il gelo con gli azzurri tra mail e silenzi: e lei si allena col Canada: Short track, la campionessa si prepara a Rotterdam per i Mondiali, ma evita il resto della squadra dove c’è uno dei compagni accusati. Mercoledì la decisione ...repubblica