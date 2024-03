SHEIN | l’iniziativa benefica del colosso della moda a sostegno dell’empowerment femminile

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024)donera? circa €400.000 a sei sedi in tutto il mondo, tra cui Milano e Roma attivate per la prima volta quest’anno nell’ambitocollaborazione avviata con l’organizzazione nel 2019 Dress for Success, organizzazione no profit che sostiene le donne nel loro percorso di indipendenza economica, rafforza la propria missione attraverso un’importante collaborazione con, re-tailer online globale die lifestyle. Dress for Success fornisce alle donne una rete di supporto strutturata, l’accesso ad abbigliamento professionale, strumenti di formazione e sviluppo, promuovendo al tempo stesso un sistema in cui possano emergere con successo nel lavoro e nella vita. Come partecollaborazione, voluta per sostenere e sottolineare l’importanza...