Shang-Chi 2 | Iron Fist è stato confermato nel sequel Marvel

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Secondo l’insider Daniel Richtman,in-Chi 2, ildi-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, uscito nel 2021. Lo scooper Daniel Richtman ha infatti affermato un aggiornamento secondo il quale-Chi 2 si intitolerà-Chi and the Wreckage of Time e inizierà la sua produzione l’anno prossimo. Ritchman, inoltre, ha dichiarato che i viaggi nel tempo saranno coinvolti e che sarà presente una versione di, supereroe che abbiamo potuto assaporare nella recente serie omonima targata Netflix, di cui sarà improbabile la presenza della sua variante. A proposito del suo ritorno nei panni di-Chi, Simu Liu ha ...