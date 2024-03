Sfonda a calci la sedia dell' arbitro e resta incastrato | raptus di Renzo Olivo | cacciato dal torneo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024), follia e violenza su un campo da tennis. Siamo al Challanger di Santiago del Rio, dove il protagonista di una serie di gesti assolutamente inqualificabili è, argentino numero 286 al mondo. Moralea favola? È stato espulso daldi singolare. Dopo aver perso il primo set, ecco che in avvio del secondo concede una palla break: con uno scatto felino salva una palla portandosi a ridossoa rete, che però viene toccata perché non riesce a contenere lo slancio. Dunque, come da regolamento, punto e game sono stati concessi dall'all'avversario, Orlando Luz. Einizia a dare di matto: "No! Mi ha accusato di un tocco, di un tocco! È un criminale!", ha urlato rivolgendosi all'angolo. Dunque il giocatore ...