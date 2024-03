Sette atleti italiani in gara a Saalbach | weekend di finali di Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Sarannoglinel primo fine settimana dididel, in Austria. Sabato il gigante maschile (prima manche alle 9, seconda alle 12.30), per il quale si sono qualificati Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti, seguito dallo slalom femminile (prima manche alle ore 10.30, seconda alle 12.30), con Martina Peterlini ma non Marta Bassino e Federica Brignone. Le due si concentreranno sul gigante di domenica 17 marzo.