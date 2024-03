Sessuologi | ' giovani usano meno condom ed è boom malattie trasmissibili'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - Le abitudini sessuali deipost pandemia Covid "evidenziano un calo dell'uso della contraccezione, seppur tiene una buona conoscenza sul tema. Se vediamo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità della sorveglianza Hbsc (Health Behaviour in School-aged Children) del 2022, relativi alla fascia 13-15 anni, circa il 70% dei maschi e delle femminine dichiarava di utilizzare il preservativo nell'ultimo rapporto sessuale; nel 2010 era invece dell'80-85%. Nell'arco di una decina di anni si è quindi scesi, anche se poi oltre il 90% dei ragazzi che partecipa alle nostre indagini conosce il preservativo e il fatto che protegga dallesessualmente trasmesse - che oggi segnano undi casi in Italia - e da gravidanze indesiderate". A fare il punto per l'Adnkronos Salute è Piero Stettini, ...