Serie d | stangato dal giudice dopo il derby con il trestina Sansepolcro | due gare interne in campo neutro

(Di mercoledì 13 marzo 2024) IldiD frafarà discutere a lungo. Non tanto per il risultato, che ha visto la vittoria per 3-1 dei bianconeri di Ciampelli, ma per le decisioni delsportivo che hanno letteralmentei biturgensi, lasciando tutti di sorpresa. Ildovrà infatti giocare le prossime dueine a porte chiuse, oltre ad un’ammenda di 4mila euro "per avere – si legge nel comunicato ufficiale - propri sostenitori inavverso, prima dell’inizio e durante tutta la durata della gara, rivolto espressioni ingiuriose, offensive, minacciose e blasfeme nei confronti di un A.A., nonché lanciato all’indirizzo del medesimo una ...

Giudice sportivo su D’Aversa: stangata shock!: Pesante sanzione per Roberto D’Aversa, ormai ex tecnico del Lecce, che è stato stangato dal Giudice Sportivo dopo il pessimo episodio che lo ha visto protagonista e colpevole della testata rifilata al ...momentidicalcio

Giudice Sportivo Serie A, UFFICIALE: uno squalificato per Verona Milan, salta il match! La decisione: Giornate di squalifica e 10mila euro di ammenda per D'Aversa "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con una testata al volto un… Leggi ...informazione

D'Aversa, la squalifica dopo la testata ad Henry è pesante: stangato dal Giudice Sportivo per Lecce-Verona: Quattro giornate di squalifica per mister Roberto D'Aversa dopo il corpo a corpo con Henry. Un turno di stop per l'attaccante. Roberto D'Aversa dovrà rimanere fermo per quattro giornate dopo la ...informazione