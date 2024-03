Serie C femminile Feba ko nella Capitale | fatali gli ultimi minuti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Disco rosso per laCivitanovaprima uscita della seconda fase. Le civitanovesi sono state battute in trasferta 71-61 dal San Raffaele Roma. È stata una partita punto fino a quando sul 59-56 è uscita a 6’31“ per cinque falli Panufnik, tra le migliori, con le capitoline che hanno piazzato un break di 7-0 che di fatto ha consegnato la partita alle padrone di casa. "Non ha funzionato la difesa – è l’analisi di coach Donatella Melappioni – nonostante l’avessimo preparata su questo aspetto durante la settimana, in attacco tutto sommato è andata bene. Abbiamo avuto qualche giocatrice sotto tono e poi abbiamo perso Panufnik per cinque falli, questo non ci ha aiutato". Ecco il tabellino della: Streni 8, Panufnik 22, Sciarretta, Severini 16, Angeloni, Binci 9, Cesareo ne, Jaworska 6, Pelliccetti 3, Lazzarini.