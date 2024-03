Serie A | il Milan potrebbe essere escluso dalle competizioni UEFA nel 2024-25

(Di mercoledì 13 marzo 2024)-03-13 15:31:44 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: El, se viene confermato il passaggio di proprietà del club tra l’ I fondi americani Elliot e RedBirdrischia una sanzione pecuniaria, ma anche sportivaavere ricadute sia inA che inrestando fuorieuropee. “Se ilavesse mentito, nascondendo un immobile che non corrisponde a quello che dice, il clubsanzionato o con una esclusione; o con sanzioni pecuniarie; o raggiungere un accordo con la(non firmare in ...

Ad aprire il programma della 29esima giornata sarà Empoli-Bologna, affidata a Fabbri di Ravenna ROMA - Sarà Federico La Penna a dirigere Inter-Napoli , posticipo della 29esima giornata in programma ... (ilgiornaleditalia)

L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni per la 29esima giornata di Serie A, che sarà inaugurata da Empoli... (calciomercato)

Fantacalcio, 29° giornata di Serie A campionato 2023/2024: Per un posto in Europa é bagarre. Nel turno precedente il Milan, battendo l’Empoli, ha sorpassato la Juventus, che invece non é riuscita ad andare oltre il 2-2 contro l’Atalanta. Una sola lunghezza ...calciomagazine

Pareggia la Juve e il Milan la scavalca, ma l'Inter è lontana: In Bologna-Inter 0-1, i nerazzurri hanno festeggiato il loro 116° compleanno con una vittoria in trasferta ...corrierecesenate

Serie A: La Penna arbitrerà Inter-Napoli, Abisso per Juve-Genoa: Sono stati designati gli arbitri per la 29/a giornata di Serie A e il big match Inter-Napoli in programma domenica 17 alle 20:45 è stato affidato a Federico La Penna di Roma. Sarà invece Abisso di ...ansa