Serie A | Fiorentina - Roma sarà l’inedita finale di Coppa Italia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Due nuovi successi perche bissano il risultato di vittoria ottenuto nelle rispettive gare di andata con Juventus e Milan, conquistando il diritto all’accesso delladi, la prima che vedrà in campo la predetta sfida tra le ragazze viola e le avversarie giallorosse. Juventus –1 - 3 4’ Janogy (F), 23’ Boquete (F), 47’ Bragonzi (J), 50’ Janagy (F) La squadra gigliata sbanca lo stadio Pozzo di Biella, centrando la quartadidella sua storia.Al 4’ la compagine del mister De La Fuente sblocca la gara con Janogy che ribatte in rete una palla terminata sulla traversa a seguita del calcio di punizione di Boquete.Al quarto d’ora colpo di testa di Jóhannsdóttir intercettato ...

