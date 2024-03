Serie A | designazioni 29ª giornata | la scelta su Inter-Napoli

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’AIA ha reso note learbitrali per la 29esimadel campionato diA. Ecco tutti i dettagli L’AIA ha reso note learbitrali per la 29esimadel campionato diA. Ecco tutti i dettagli. EMPOLI – BOLOGNA Venerdì 15/03 h.20.45 FABBRI MOKHTAR – DEI GIUDICI IV: FOURNEAU VAR: SERRA AVAR: MAZZOLENI MONZA – CAGLIARI Sabato 16/03 h.15.00 MARCENARO PAGLIARDINI – DI GIACINTO IV: BONACINA VAR: PATERNA AVAR: AURELIANO UDINESE – TORINO Sabato 16/03 h.15.00 COLOMBO VALERIANI – YOSHIKAWA IV: DI MARCO VAR: MARINI AVAR: GUIDA SALERNITANA – LECCE Sabato 16/03 h.18.00 MARESCA COSTANZO – PASSERI IV: ...

