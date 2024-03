Sergio e Greta si sono baciati | la mamma di lei non la prende bene

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Dopo settimane di tira e molla,D’Ottavi eRossetti silasciati andare. Ieri sera i due gieffini hanno passato del tempo nello stesso letto, poi però è finita la diretta. Oggi però il profilo Twitter ufficiale del Grande Fratello ci ha aggiornato su quello che è successo in piena notte. D’Ottavi e la Rossetti poco fa in giardino hanno confessato di essersi. “si” ?#GrandeFratello pic.twitter.com/t7qSjS0ghi — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 13, 2024 Il pensiero delladiÈ NORMALE NON HA ALTRE SCELTE, SI STA ADATTANDO… È TUTTO COSTRUITO… se lo dice lei che è la… Nn se ne era accorto nessuno, peccato che chi si approfitta ...